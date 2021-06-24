Москвичей предупредили о сохранении опасной жары до 26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гидрометцентр продлил действие предупреждения в связи с аномальной жарой в Москве до 14:00 субботы, 26 июня.

"Очень высокая температура. Период предупреждения – до 14:00 26 июня. Среднесуточная температура выше нормы на 7–10 градусов", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение Гидрометцентр продлил и для жителей Подмосковья.

Также в Московском регионе объявлен режим пожарной опасности четвертого класса до 14:00 субботы.

В столице 24 июня температура воздуха в Москве достигла +33,8 градуса, что выше предыдущего рекорда для этого дня, который был установлен в 1948 году. Также накануне температура в городе достигла нового абсолютного максимума для июня (+34,8 градуса), побив рекорд 1901 года.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что опасный уровень ультрафиолетового излучения сохранится в столице до конца текущей недели. По его словам, в таких условиях находиться долго под прямыми солнечными лучами опасно.