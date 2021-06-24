Продажи мороженого увеличились в 1,5 раза на фоне жары в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве из-за жары в полтора раза увеличились продажи мороженого. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объемы торговли мороженым и замороженными десертами выросли почти в 1,5 раза: с 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47% превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 миллиона рублей", – пояснил гендиректор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Уточняется, что больше всего мороженого купили 20 июня, в этот день суммарная выручка от его продажи составила 9,6 миллиона рублей. Такую динамику специалисты объясняют резким ростом температуры воздуха к выходным прошлой недели, а также доступностью мобильных пунктов продажи данной сладости, расположенных по всему городу.

По словам Иванова, за указанный период наблюдалось также увеличение спроса на спорттовары: выручка магазинов от их продажи выросла на 28% – с 42,3 до 54 миллионов рублей. Это тоже стало следствием потепления и, соответственно, перемещения горожан из спортзалов на улицу, считает эксперт.

Ранее замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина рассказала, что в 2021 году в России может возникнуть дефицит этого лакомства из-за введения цифровой маркировки, которая вступила в силу 1 июня.

Кроме того, цена мороженого и вовсе может вырасти. Правда, по мнению Уткиной, на 3–6%. Это связано с подорожанием упаковки на 30–40%, ростом стоимости сырья на 12%, а также расходами на внедрение новой маркировки.

