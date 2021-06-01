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В России стартовала обязательная маркировка мороженого и сыра. Система начала работу в постоянном режиме с 1 июня.

Постановление правительства об обязательной маркировке мороженого и сыра было подписано 15 декабря прошлого года. Регистрацию в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли 85% производителей мороженого и 100% изготовителей сыра.

Как рассказал ТАСС замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, добровольный этап маркировки молочной продукции стартовал в России 20 января 2021 года. На данный момент 826 компаний заказали свыше 1 миллиарда кодов.

"Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодняшний день полностью готовы 57 типографий", – подчеркнул Юсупов.

По словам эксперта, на этапе добровольного режима маркировки система работала без задержек и сбоев. При этом на прошлой неделе нагрузка на систему увеличилась в 8 раз.

"Мы активно готовимся к запуску системы и видим, что большинство компаний уже подключились и наладили все процессы", – заверил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Он добавил, что с отдельными производителями проводится точечная работа для включения в систему маркировки. Представители министерства держат связь с компаниями в круглосуточном режиме, подчеркнул Евтухов.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова спрогнозировала рост цен на мороженое. Эксперт предполагала, что стоимость поднимется из-за увеличения цен на ингредиенты и внедрения обязательной маркировки.