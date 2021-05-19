В Минсельхозе РФ не ожидают роста цен или дефицита сыров и мороженого

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Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке 1 июня 2021 года, сообщает РИА Новости.
В министерстве подчеркнули, что запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что почти 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.
Замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина сообщила, что из-за введения цифровой маркировки существует риск, что объем производства мороженого в РФ в этом году может остаться на уровне 2020 года.
Она добавила, что также производители, вероятно, не смогут предложить потребителям большое количество новинок, так как ресурсы будут затрачены на цифровую маркировку.
В 2020 году в отрасли наметился рост – компании смогли нарастить производство мороженого на 8,2% в сравнении с 2019 годом до 450 тысяч тонн. Таким образом, в среднем на одного жителя страны в год приходится три килограмма десерта.
Специалист сообщила, что приблизительные затраты на введение маркировки в целом по отрасли составят 6–6,5 миллиарда рублей. Также предполагаются ежегодные траты на покупку кодов. Они составят 2–2,5 миллиарда рублей.
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