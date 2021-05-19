Производители сообщили о риске дефицита мороженого

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Из-за введения цифровой маркировки существует риск, что объем производства мороженого в РФ в этом году может остаться на уровне 2020 года. Об этом РИА Новости рассказала замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

"Очень хотелось бы надеяться, что в 2021 году будет произведено мороженого больше, чем в 2020 году. Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать этим надеждам сбыться", – отметила Уткина.

Она добавила, что также производители не смогут предложить потребителям большое количество новинок, так как ресурсы будут затрачены на цифровую маркировку.

В 2020 году в отрасли наметился рост – компании смогли нарастить производство мороженого на 8,2% в сравнении с 2019 годом до 450 тысяч тонн. Таким образом, в среднем на одного жителя страны в год приходится три килограмма десерта.

Специалист сообщила, что приблизительные затраты на введение маркировки в целом по отрасли составят 6–6,5 миллиарда рублей. Также предполагаются ежегодные траты на покупку кодов. Они составят 2–2,5 миллиарда рублей.

Уткина также подчеркнула, что за год стоимость сырья для изготовления мороженого возросла на 12%, а производители упаковки весной анонсировали повышение цен на 30–40%. Внедрение цифровой маркировки также отразится на цене конечного продукта. Таким образом, стоимость мороженого может возрасти примерно на 3–6%.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проводился в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка мороженого стартует 1 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что россияне могут побить рекорд последних десяти лет по уровню потребления мороженого. В последний год на каждого жителя страны приходилось по 3,1 килограмма десерта, что близко к рекорду.