Рекламный ролик мороженого смутил ЛГБТ-общественность

Скандал разгорелся вокруг Вологодского пломбира. Рекламный ролик продукта возмутил ЛГБТ-общественность. По сюжету молодой человек угощает радужного единорога мороженым со словами: "Ешь натуральное!".

После этого загримированный под сказочного персонажа пони превращается в статного скакуна. Изменения происходят и с мороженщиком, который пробует пломбир в стаканчике и сам становится более мужественным.

В этом усмотрели подтекст, связанный с вопросами ориентации. Сам производитель все опроверг. Говорит, никаких скрытых смыслов там нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.