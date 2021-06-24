Температурный рекорд для 24 июня побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 24 июня температура воздуха достигла +33,8 градуса, что выше предыдущего рекорда для этого дня. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

"Превышен рекорд этого дня 1948 года. На станции ВДНХ температура 33,8 градуса. Это значит, что рекордное значение, которое было за 143 года наблюдений, оно было 33,5. Сейчас рекорд этого дня преодолен", – отметил специалист.

Вильфанд добавил, что пока известно, что рекорд преодолен, температурный максимум будет известен только к вечеру.

Ранее Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня.

По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.

В МЧС порекомендовали в жару меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.

Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.

В столичном Депздраве рассказали, что головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот могут свидетельствовать о перегреве. Для борьбы с плохим самочувствием необходимо найти тень или покинуть душное помещение.

