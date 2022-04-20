Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов

В Москве поддержат владельцев киосков, фургончиков и павильонов. Обычно в них продают мороженое, напитки, цветы, овощи-фрукты, хлеб и сладости.

Теперь размеры обеспечительных платежей для таких предпринимателей будут снижены с шести до одного ежемесячного взноса, который был утвержден на торгах. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Это часть мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. В итоге поддержку получат владельцы 3 500 таких торговых объектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.