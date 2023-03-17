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Общество

Собянин: в прошлом году гранты конкурса "Москва – добрый город" получили 90 НКО

Собянин: в прошлом году гранты конкурса "Москва – добрый город" получили 90 НКО

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В рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы" город проводит для НКО конкурс грантов "Москва – добрый город". Только в 2022 году гранты получили 90 организаций, которые адресно помогают более чем 30 тысячам москвичей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что в 86% социально значимых объектов создана безбарьерная среда, которая помогает стать мобильнее людям с ограниченными возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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