Собянин: в прошлом году гранты конкурса "Москва – добрый город" получили 90 НКО

В рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы" город проводит для НКО конкурс грантов "Москва – добрый город". Только в 2022 году гранты получили 90 организаций, которые адресно помогают более чем 30 тысячам москвичей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что в 86% социально значимых объектов создана безбарьерная среда, которая помогает стать мобильнее людям с ограниченными возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.