Путин поручил организовать системное лечение посттравматического синдрома у военнослужащих

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Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о системной работе по лечению посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

Глава государства считает, что необходимо усовершенствовать систему оказания психологической помощи населению. Особое внимание президент поручил уделить работе с беженцами, среди которых есть несовершеннолетние.

Также Путин заявил о необходимости организовать системное лечение посттравматического синдрома у военнослужащих и их близких.

Для исполнения поручений президента правительством должна быть подготовлена соответствующая методологическая база. А специалисты в области психологии должны будут повысить свою квалификацию.

Если будет необходимо, могут быть внесены некоторые изменения в российское законодательство, отмечается в сообщении Кремля.

Ранее Путин поддержал инициативу по тиражированию на всю страну проекта по созданию "паспорта семьи мобилизованного", в котором будут содержаться сведения о потребностях родственников военнослужащего.

Российский лидер провел по видеосвязи разговор с главой Курганской области Вадимом Шумковым, поблагодарив его за идеи по поддержке спецоперации и бойцов, принимающих в ней участие.



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