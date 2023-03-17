Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С октября 2022 года помощь от правительства Москвы в рамках программы поддержки участников спецоперации и их семей получили более 23,5 тысячи человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Это направление также входит в программу "Социальная поддержка жителей Москвы", – добавил мэр.

За помощью члены семей участников СВО могут обратиться в Единый центр поддержки. Там горожанам оказывают психологическую и юридическую поддержку.

Помимо этого, в Едином центре поддержке посетителям помогут оформить положенные льготы, решить вопрос с трудоустройством или переобучением на другую специальность.

Ранее Единый центр поддержки участников спецоперации и спортивно-адаптивный центр "Орто-Спорт" заключили соглашение о сотрудничестве.

Партнерство будет включать в себя продвижение адаптивной физкультуры и спорта при учете особенностей здоровья, а также возможность протезирования участников спецоперации. По словам Собянина, подобная мера позволит вернувшимся домой участникам СВО вернуться к полноценной мирной жизни.



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