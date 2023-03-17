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Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Новости часа: Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

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Молжаниновский район является одним из самых маленьких по населению, но одним из самых динамично развивающихся в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, в данном столичном районе в 2023 году заработают детский сад с бассейном, новая школа и современная поликлиника. Помимо этого, там появятся две станции Молжаниново и Новоподрезково в составе МЦД-3.

Подробнее о том, как развивается район, – в эфире телеканала Москва 24.

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