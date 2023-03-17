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Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

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Кабинеты маммографии, рентгенографии и УЗИ будут работать в новой детско-взрослой поликлинике в Молжаниновском районе. Как идет подготовка к открытию медучреждения оценил Сергей Собянин.

В пятиэтажном здании расположились кабинеты врачей, процедурные, дневной стационар, женская консультация и пост скорой помощи. В поликлинике будут работать 145 человек, в том числе 43 врача. Пациентов будут принимать терапевты, офтальмолог, кардиолог и другие специалисты. Первых пациентов новая поликлиника должна принять уже в июне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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