Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Кабинеты маммографии, рентгенографии и УЗИ будут работать в новой детско-взрослой поликлинике в Молжаниновском районе. Как идет подготовка к открытию медучреждения оценил Сергей Собянин.

В пятиэтажном здании расположились кабинеты врачей, процедурные, дневной стационар, женская консультация и пост скорой помощи. В поликлинике будут работать 145 человек, в том числе 43 врача. Пациентов будут принимать терапевты, офтальмолог, кардиолог и другие специалисты. Первых пациентов новая поликлиника должна принять уже в июне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.