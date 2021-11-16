Собянин поручил выделить допсредства на лечение пациентов с COVID-19

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования получил от правительства столицы 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Льготные лекарства с 2022 года можно будет получить и в коммерческих аптеках столицы, заявил мэр Москвы.

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр. Сперва предупреждение о погодной опасности действовало до 22:00 вторника. Теперь оно действует до 07:00 четверга.