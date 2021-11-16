В России выявили 36 818 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России подтвердили 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Клинических проявлений не было в 2 438 случаях, сообщает Оперштаб.
В Санкт-Петербурге зафиксировали 3 131 новый случай COVID-19, в Москве – 2 606, в Московской области – 2 043, в Самарской области – 1 793, в Республике Крым – 859.
Всего с начала пандемии в России выявлено 9 145 912 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Калмыкия (0,11%), Москве (0,14%) и Республике Алтай (0,16%).
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 240 человек. За весь период пандемии скончались 257 837 человек.
При этом за прошедшие 24 часа выздоровели 34 161 человек. Всего коронавирусом в России переболели 7 846 448.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что QR-коды вакцинированных россиян, позже заразившихся COVID-19, будут действовать меньше года и учитывать только срок болезни. На данный момент срок действия кода после прививки составляет год, а для переболевших коронавирусом – полгода с момента выздоровления.
Россиянам рассказали, кто из непривитых сможет получить QR-код
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