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Общество

12:10

В России выявили 36 818 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Клинических проявлений не было в 2 438 случаях, сообщает Оперштаб.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 3 131 новый случай COVID-19, в Москве – 2 606, в Московской области – 2 043, в Самарской области – 1 793, в Республике Крым – 859.

Всего с начала пандемии в России выявлено 9 145 912 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Калмыкия (0,11%), Москве (0,14%) и Республике Алтай (0,16%).

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 240 человек. За весь период пандемии скончались 257 837 человек.

При этом за прошедшие 24 часа выздоровели 34 161 человек. Всего коронавирусом в России переболели 7 846 448.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что QR-коды вакцинированных россиян, позже заразившихся COVID-19, будут действовать меньше года и учитывать только срок болезни. На данный момент срок действия кода после прививки составляет год, а для переболевших коронавирусом – полгода с момента выздоровления.

Россиянам рассказали, кто из непривитых сможет получить QR-код

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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