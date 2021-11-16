В России не будут массово применять тест на поддельный сертификат о вакцинации – Гинцбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России не планируется массовое применение теста на поддельный сертификат о вакцинации. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.
По словам специалиста, тест не будет коммерциализирован.
"Мы его создали для того, чтобы в рамках конкретной работы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием "Спутника V", а не для того, чтобы массово тестировать", – объяснил Гинцбург.
Как считает эксперт, работой по выявлению поддельных сертификатов о вакцинации должны заниматься сотрудники МВД, прокуратуры и следственных органов.
"Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело", – сказал Гинцбург.
Он также выразил мнение, что подделка сертификата о вакцинации равносильна подделке денег или проездных документов.
Ранее Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Он уточнил, что, если человек делал прививку, у него в крови есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. В случае, если таких антител в организме нет, человек не вакцинировался на самом деле.
Создан тест, выявляющий подлинность вакцинации от COVID-19
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