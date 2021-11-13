Собянин объявил о завершении сезона ярмарок выходного дня

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице завершается 20-й сезон ярмарок выходного дня. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Он рассказал, что на ярмарки приезжают фермеры со всей России. По его словам, москвичам предлагают мед, овощи, сыры и колбасы.

"Уличная торговля закроется на время холодов. Но в Москве уже много крытых павильонов. Мы ставим их с 2017 года в разных районах города, чтобы ярмарки работали круглый год", – написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в крытых павильонах есть все удобства.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала. По его словам, улица Новорязанская и примыкающие к ней улицы Ольховская, Басманный переулок, 1-й Басманный переулок, Ольховский переулок, Ольховский тупик и 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все дело в том, что рядом расположен вокзал.

