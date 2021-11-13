Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала. Об этом он написал на своем личном сайте.

По его словам, улица Новорязанская и примыкающие к ней улицы Ольховская, Басманный переулок, 1-й Басманный переулок, Ольховский переулок, Ольховский тупик и 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все дело в том, что рядом расположен вокзал.

"Проблемы с комфортом здесь вполне типичны для московских улиц, на которых много лет не проводилось благоустройство. Тем не менее, качественную городскую среду можно создать и в этом квартале", – подчеркнул мэр.

Он рассказал, что на этих улицах хотят расширить и качественно замостить тротуары, а также добавить деревьев и создать новые места отдыха, превратить огромную пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер.

Мэр напомнил, что москвичи могут высказать мнение о проекте благоустройства на платформе "Активный гражданин".

Ранее Собянин сообщал о нескольких крупных проектах создания комфортной городской среды, которые реализовали в Южном административном округе. Сразу в нескольких районах благоустроили пешеходные и зеленые зоны.

