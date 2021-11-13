09:25
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала. Об этом он написал на своем личном сайте.
По его словам, улица Новорязанская и примыкающие к ней улицы Ольховская, Басманный переулок, 1-й Басманный переулок, Ольховский переулок, Ольховский тупик и 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все дело в том, что рядом расположен вокзал.
"Проблемы с комфортом здесь вполне типичны для московских улиц, на которых много лет не проводилось благоустройство. Тем не менее, качественную городскую среду можно создать и в этом квартале", – подчеркнул мэр.
Он рассказал, что на этих улицах хотят расширить и качественно замостить тротуары, а также добавить деревьев и создать новые места отдыха, превратить огромную пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер.
Мэр напомнил, что москвичи могут высказать мнение о проекте благоустройства на платформе "Активный гражданин".
Ранее Собянин сообщал о нескольких крупных проектах создания комфортной городской среды, которые реализовали в Южном административном округе. Сразу в нескольких районах благоустроили пешеходные и зеленые зоны.
Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО
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