Собянин рассказал о благоустройстве переулков рядом с Тверской улицей

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В 2022 году планируется завершить благоустройство квартала между Тверской и Большой Никитской улицей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Речь идет о Брюсовом переулке, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских переулках, а также Шведском тупике. Там высадят кустарники и разобьют газоны, расширят тротуары и организуют парковочные карманы, установят новые уличные фонари, которые, в частности, заменят сохраняющееся в некоторых местах подвесное освещение.

"В результате благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем соседняя Тверская – главная улица Москвы. Но в то же время они сохранят свой спокойный и уютный характер", – написал мэр.

Он привел в пример двор-колодец в районе дома 10 в Большом Гнездниковском переулке: там планируется высадить сад и обновить оборудование на детской и спортивной площадках.

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Ранее Собянин рассказал о благоустройстве Новорязанской и Ольховской улиц, Басманного переулка, Ольховского тупика и других улиц вблизи Казанского вокзала. Там хотят расширить и замостить тротуары, добавить деревьев и создать новые места отдыха, превратить пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер.

