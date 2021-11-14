Собянин рассказал о благоустройстве переулков рядом с Тверской улицей

09:38
Фото: sobyanin.ru
В 2022 году планируется завершить благоустройство квартала между Тверской и Большой Никитской улицей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
Речь идет о Брюсовом переулке, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских переулках, а также Шведском тупике. Там высадят кустарники и разобьют газоны, расширят тротуары и организуют парковочные карманы, установят новые уличные фонари, которые, в частности, заменят сохраняющееся в некоторых местах подвесное освещение.
"В результате благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем соседняя Тверская – главная улица Москвы. Но в то же время они сохранят свой спокойный и уютный характер", – написал мэр.
Он привел в пример двор-колодец в районе дома 10 в Большом Гнездниковском переулке: там планируется высадить сад и обновить оборудование на детской и спортивной площадках.
Поделиться своим мнением о предстоящем благоустройстве москвичи могут на соответствующей странице проекта "Активный гражданин".
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве Новорязанской и Ольховской улиц, Басманного переулка, Ольховского тупика и других улиц вблизи Казанского вокзала. Там хотят расширить и замостить тротуары, добавить деревьев и создать новые места отдыха, превратить пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер.
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