Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю подряд – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве вторую неделю фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил Сергей Собянин.

"На прошлой неделе выявляемость ковидных больных снизилась на 23%, число госпитализированных – на 19%", – написал мэр в Twitter.

Градоначальник поблагодарил тех, кто поддержал введение нерабочих дней, сделал прививку от коронавируса и соблюдает масочный режим. По его словам, все это дает положительный результат в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны коронавируса в России. По его словам, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения.

