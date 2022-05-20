"Московский патруль": суд отправил бойца ММА Магомедова под домашний арест

20 мая спортсмена Асхаба Магомедова доставили под конвоем в Преображенский суд столицы для избрания меры пресечения. Бойца смешанных единоборств обвиняют в вымогательстве полумиллиона рублей у подростка.

Как ему удалось остаться на свободе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

