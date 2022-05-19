Суд в Москве заочно арестовал бывших юристов Фонда борьбы с коррупцией Гимади и Соболь

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Бывшие юристы признанного иноагентом и запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и Вячеслав Гимади заочно арестованы по делу о создании экстремистского сообщества, сообщает ТАСС.

"Судом 6 мая были удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Екатерина Буровцова.

По ее словам, Гимади обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 282.1 УК РФ, а Соболь – частью 3 статьи 282.1 УК РФ, а также по четырем эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что Симоновский районный суд Москвы изменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом, организация запрещена в РФ) Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок по делу о нарушении санитарных норм.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы.