Суд в Москве заочно арестовал бывших юристов Фонда борьбы с коррупцией Гимади и Соболь

14:31
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Бывшие юристы признанного иноагентом и запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и Вячеслав Гимади заочно арестованы по делу о создании экстремистского сообщества, сообщает ТАСС.
"Судом 6 мая были удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Екатерина Буровцова.
По ее словам, Гимади обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 282.1 УК РФ, а Соболь – частью 3 статьи 282.1 УК РФ, а также по четырем эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ.
Ранее сообщалось, что Симоновский районный суд Москвы изменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом, организация запрещена в РФ) Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок по делу о нарушении санитарных норм.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы.
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