Суд изменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Тверского районного суда

Симоновский районный суд Москвы изменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом, организация запрещена в РФ) Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок по делу о нарушении санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный и Любовь Соболь внесены в перечень террористов и экстремистов. Также в реестр были внесены и другие сотрудники ФБК (организация-иноагент, запрещена в России), в том числе Вячеслав Гимади и Георгий Албуров.

По санитарному делу Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Ей запретили покидать место жительства с 22:00 до 06:00, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий, выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного органа.

