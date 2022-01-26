Брата Навального объявили в розыск

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Брат Алексея Навального Олег объявлен в розыск, следует из базы данных министерства внутренних дел России.

"Навальный Олег, 09.04.1983 года рождения, разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении.

Адвокат Олега Навального Никас Параскевов заявил ТАСС, что решение объявить его в розыск связано с заявлением ФСИН о том, что он не являлся отмечаться в исполнительную инспекцию после приговора по делу о нарушении санитарных норм.

Накануне ФСИН РФ попросила суд заменить условное наказание Олегу Навальному, обвиняемому в угрозе распространения коронавируса на несогласованной акции 23 января 2021 года, реальным сроком. Такое требование служба объяснила неисполнением наложенных на него обязанностей.

Ранее Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Представитель ФСИН рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, он семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.

