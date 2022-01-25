ФСИН попросила заменить условное наказание брату Навального на реальный срок

Фото: пресс-служба Тверского районного суда
ФСИН России попросила суд заменить условное наказание Олегу Навальному реальным сроком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Люблинский суд столицы.
Такое требование служба объяснила неисполнением наложенных на брата Алексея Навального обязанностей. При этом детали пока не раскрываются.
Олега Навального обвинили в создании угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на несогласованной акции 23 января 2021 года.
Ранее Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
Представитель ФСИН рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, Навальный семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.
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