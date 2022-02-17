Суд в НАО заменил условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК Юрию Жданову

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Окружной суд Ненецкого автономного округа (НАО) заменил условный срок на реальный отцу экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Юрию Жданову.
По информации ТАСС, речь идет о трех годах лишения свободы.
"Приговор отцу Ивана Жданова изменили. Три года условного срока заменили на три года реального", – сообщил его адвокат.
Представитель окружного суда добавила, что Жданов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Юрий Жданов был приговорен к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 292 ("Служебный подлог") и частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") УК РФ. Соответствующее решение вынес Нарьян-Марский городской суд.
По версии следствия, мужчина был причастен к незаконной передаче квартиры в пользу местного депутата в период работы чиновником. Жданов не признал вину. Впоследствии он был арестован и помещен в СИЗО. Поводом для ограничения свободы стало то, что мужчина нарушил условия подписки о невыезде и уехал в Нижегородскую область.
В январе 2022 года ФСИН России попросила суд заменить реальным сроком условное наказание Олегу Навальному, брату основателя ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Алексея Навального.
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