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Происшествия

20 октября, 23:13

МВД России объявило в розыск Любовь Соболь

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Экс-юрист запрещенного в России и включенного Минюстом в список иноагентов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявлена в розыск по уголовной статье. Об этом в среду, 20 октября, со ссылкой на базу МВД РФ сообщает ТАСС.

"Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении.

Другие детали не уточняются.

В августе этого года Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм.

По решению Преображенского суда столицы ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий, выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного органа.

Вскоре после этого стало известно, что Соболь покинула Россию. По некоторым данным, она уехала в Стамбул.

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