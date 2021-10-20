МВД России объявило в розыск Любовь Соболь

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Экс-юрист запрещенного в России и включенного Минюстом в список иноагентов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявлена в розыск по уголовной статье. Об этом в среду, 20 октября, со ссылкой на базу МВД РФ сообщает ТАСС.

"Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении.

Другие детали не уточняются.

В августе этого года Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм.

По решению Преображенского суда столицы ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий, выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного органа.

Вскоре после этого стало известно, что Соболь покинула Россию. По некоторым данным, она уехала в Стамбул.