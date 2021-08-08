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Общество

19:07

Любовь Соболь покинула пределы России – СМИ

общество

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывший юрист ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь покинула Россию, несмотря на приговор суда. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.

"По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул", – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Соболь была осуждена дважды, при этом ни один из приговоров не подразумевал отбытия наказания в колонии, однако теперь уполномоченный орган может ходатайствовать об этом в суде.

Официально подтверждения данной информации пока не поступало.

3 августа Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе январской несанкционированной протестной акции.

Ее обвиняли в том, что она в социальных сетях призывала граждан выйти на несогласованную протестную акцию, на которой создался высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.

В соответствии с приговором Соболь не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00, участвовать в митингах и выезжать за пределы территории своего муниципалитета.

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