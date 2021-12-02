Суд заменил Любови Соболь условные исправительные работы реальными

14:29
Фото: пресс-служба Тверского районного суда
Симоновский суд Москвы принял решение о замене бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК признан НКО-иноагентом и запрещенной в России экстремистской организацией) Любови Соболь условных исправительных работ годом реальных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.
Заменить наказание просил начальник филиала № 15 УИИ столичного управления ФСИН. Утверждалось, что Соболь не исполняет возложенные на нее обязанности, а ее местонахождение неизвестно.
В апреле текущего года мировой суд в Москве признал Любовь Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру и назначил ей наказание в виде исправительных работ условно.
Позже по так называемому санитарному делу ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий, выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного органа.
Тем не менее вскоре после этого стало известно, что Соболь покинула Россию. По некоторым данным, она уехала в Стамбул. Позже ее объявили в розыск.
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