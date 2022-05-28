Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Российские пограничные службы успешно предотвращают попытки диверсий и провокаций на границе с Украиной. Об этом сообщил Владимир Путин и поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником.

Глава государства заявил, что задачи военных особенно значимы в нынешний момент. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.