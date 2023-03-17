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Путин уверен, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок

Путин уверен, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок

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Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок. По словам президента РФ, за прошедшие годы в Крыму созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов инфраструктуры, среди них – Симферопольский аэропорт и трасса "Таврида".

Также президент России сообщил об итогах восьмилетней работы в регионе на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Глава государства отдельно подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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