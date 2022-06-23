Новости последнего часа: умер Юрий Шатунов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На 49-м году жизни не стало Юрия Шатунова. Причина смерти – обширный инфаркт. Об этом сообщил его пиар-менеджер.

Новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января. Календарь нерабочих дней опубликовало министерство труда.

С 2 июля количество рейсов из России в турецкий Измир увеличат с двух до пяти в неделю, рассказали в АТОР.

