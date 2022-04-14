Володин почтил память Жириновского на 9-й день смерти политика

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Поминки по основателю и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому проходят на Новодевичьем кладбище.

Почтить его память пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он возложил цветы к могиле политика, который ушел их жизни девять дней назад.

Также почтить память Жириновского на кладбище приехали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, представители фракции ЛДПР в Госдуме, в том числе временно исполняющий обязанности ее руководителя Леонид Слуцкий и замглавы фракции Ярослав Нилов.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провел лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого в Доме союзов прошла церемония прощания. Проводить лидера либерал-демократов в последний путь приехал Владимир Путин. Затем с воинскими почестями под оружейные залпы Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

