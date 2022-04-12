В ЛДПР назвали дату и место поминок по Жириновскому

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Поминки по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

"В четверг, 14 апреля, на девятый день после смерти Владимира Жириновского, его родные, друзья и соратники по ЛДПР соберутся на Новодевичьем кладбище Москвы, чтобы помянуть усопшего", – отметили в пресс-службе.

Важность этого дня там объяснили тем, что, согласно православной традиции, именно на девятый день душа усопшего впервые встречается с Богом.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание политика. Церемонию провел лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого в Доме союзов прошла церемония прощания. Проводить лидера либерал-демократов в последний путь приехал Владимир Путин. Затем с воинскими почестями под оружейные залпы Жириновского похоронили на Новодевичьем Кладбище.

