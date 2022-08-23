Приложение "СБОЛ" удалили из App Store

Из App Store удалили приложение "СБОЛ". С момента релиза сервиса прошло не более двух недель. "СБОЛ" должен был заменить недоступное из-за блокировки приложение "Сбербанк Онлайн".

Также из App Store удалили программу-копию "ВТБ Онлайн" – "Прайм Баланс". Будут ли восстановлены новые сервисы, пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.