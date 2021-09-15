Суд оставил приговор Михаилу Ефремову без изменений

Кассационный суд оставил без изменений приговор Михаилу Ефремову. Его осудили на 7,5 года за пьяную аварию, в которой погиб человек.

Адвокаты в своей жалобе настаивали на том, что при вынесении приговора не учли смягчающие обстоятельства – состояние здоровье артиста. У него, например, аллергия, а также расстройство личности и алкогольная зависимость.

Смягчить наказание просил и сам Ефремов. Он написал, что второй водитель не был пристегнут, что тоже могло повлиять на итог аварии, по его словам.

На заседании артист присутствовал по видеосвязи. Он рассказал, чем займется, как только выйдет на свободу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.