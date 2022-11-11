Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Собчак 21 ноября

Мосгорсуд 21 ноября рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, а также бывшего главреда журнала "Татлер" Ариана Романовского, передает ТАСС.

Дело связано с вымогательством денег у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По данным следствия, Суханов и Романовский требовали 11 миллионов рублей якобы за удаление постов телеграм-канала "Тушите свет".

Как пишут СМИ, Собчак этот канал продюсировала, но признаваться в этом не собиралась. В качестве доказательства сотрудники показали договор с ней. В настоящее время журналистка является свидетелем по делу о вымогательстве.

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