Звездный адвокат предположил, что Собчак не привлекут к уголовной ответственности

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, что журналистку Ксению Собчак не будут привлекать к уголовной ответственности. Так он прокомментировал распространившуюся в Сети информацию о возвращении телеведущей в Россию. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак вернулась на территорию РФ. По неподтвержденным данным, она пешком пересекла границу в Псковской области. Отмечалось, что журналистка вернулась в сопровождении супруга Константина Богомолова.

"Если эта информация соответствует действительности, значит, с большой долей вероятности достигнуты некие договоренности о непривлечении Ксении Анатольевны к уголовной ответственности", – высказался Алешкин.

Он также добавил, что Собчак могла заключить сделку со следствием, которая обеспечила ей определенные гарантии безопасности. Адвокат считает, что журналистка может стать свидетелем обвинения в уголовном деле ее сотрудников.

Однако Алешкин назвал странным, что Собчак якобы пересекла границу по земле. Он подчеркнул, что она могла вернуться самолетом, если все ее проблемы улажены. По его словам, также не очень понятно, почему телеведущая вернулась в сопровождении супруга, который все это время находился в России.

"Все это больше похоже на слух. И, возможно, эту дезинформацию запустила сама Собчак, чтобы посмотреть на реакцию на родине и сделать выводы", – резюмировал он.

Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.



Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

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