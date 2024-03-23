Четырех террористов задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Об этом заявили в ФСБ РФ.

В службе уточнили, что теракт в "Крокус Сити Холле" был тщательно спланирован. В настоящее время ведется работа по выявлению всех обстоятельств произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

