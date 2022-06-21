Столб воды начал бить из-под земли в Пушкине

В подмосковном Пушкине в одном из дворов ЖК поток воды начал бить из-под земли. Вода под напором поднималась на несколько метров.

Сотрудники местного водоканала предупредили, что на время ремонта могут полностью отключить воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

