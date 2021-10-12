В Москве женщина ключом поцарапала автомобиль Tesla. На кадрах с видеорегистратора видно, как владелица BMW ожесточенно тыкает в бок машины ключами.

Владелец электромобиля уже написал заявление в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.