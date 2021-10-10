Расследованием причин крушения самолета в Татарстане займется Центральный аппарат СК

Фото: МЧС России

Центральный аппарат СК РФ займется расследованием причин крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, при взлете у самолета возникла нештатная ситуация. В результате он совершил жесткую посадку. В момент происшествия на борту самолета находились 20 парашютистов и два члена экипажа.

"В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК России [Александр Бастрыкин – примечание редактора] поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать опергруппа со следователями-криминалистами военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу.

Легкомоторный самолет L-410 разбился в Татарстане 10 октября около 09:11 по московскому времени. В экстренных службах сообщили, что на борту самолета находились 23 человека. Из них двое – члены экипажа.

Предварительной причиной крушения самолета назвали возможный перегруз. Источник в авиационных службах рассказал, что на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями.

В ДОСААФ России заявили о приостановке полетов самолетов L-410 до окончания расследования. В организации вероятной причиной крушения самолета назвали техническую неисправность.

