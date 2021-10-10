Расследованием причин крушения самолета в Татарстане займется Центральный аппарат СК

18:50
Фото: МЧС России
Центральный аппарат СК РФ займется расследованием причин крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, при взлете у самолета возникла нештатная ситуация. В результате он совершил жесткую посадку. В момент происшествия на борту самолета находились 20 парашютистов и два члена экипажа.
"В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК России [Александр Бастрыкин – примечание редактора] поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать опергруппа со следователями-криминалистами военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу.
Легкомоторный самолет L-410 разбился в Татарстане 10 октября около 09:11 по московскому времени. В экстренных службах сообщили, что на борту самолета находились 23 человека. Из них двое – члены экипажа.
Предварительной причиной крушения самолета назвали возможный перегруз. Источник в авиационных службах рассказал, что на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями.
В ДОСААФ России заявили о приостановке полетов самолетов L-410 до окончания расследования. В организации вероятной причиной крушения самолета назвали техническую неисправность.
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