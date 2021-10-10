Жена пилота, погибшего в результате крушения самолета в Татарстане, рассказала о муже

16:54
Жена погибшего при крушении L-410 пилота рассказала о супруге
Жена пилота Михаила Беляева, который погиб в результате крушения самолета L-410 в Татарстане, рассказала, что в прошлом муж был военным летчиком.
По ее словам, мужчина имел огромный опыт.
"Физически был очень сильный, развитый. Он занимался спортом, много пешком ходил. Вел правильный образ жизни", – рассказала Галине Беляева телеканалу Москва 24.
Женщина отметила, что муж был доволен работой и коллективом.
"Он был очень внимательный муж, очень любил детей и внуков. У нас четверо внуков. Одна девочка у нас ДЦП, и он прикладывал все усилия фактически, чтобы поставить на ноги", – заключила жена Михаила Беляева.
Легкомоторный самолет L-410 разбился в Татарстане 10 октября около 09:11 по московскому времени. В экстренных службах сообщили, что на борту самолета находились 23 человека. Из них двое – члены экипажа.
Предварительной причиной крушения самолета назвали возможный перегруз. Источник в авиационных службах рассказал, что на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями.
В ДОСААФ России заявили о приостановке полетов самолетов L-410 до окончания расследования. В организации вероятной причиной крушения самолета назвали техническую неисправность.
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