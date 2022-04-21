Власти США хотят наладить отношения с Китаем. Об этом заявил на онлайн-семинаре заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх. По его словам, Белый дом еще поборется с Россией за сотрудничество с Китаем.

В Крым летом запустят поезда из Белгорода, Архангельска и Пскова.

Совет ЕС объявил, что добавил восемь физических и четыре юридических лица в санкционный список по КНДР.

