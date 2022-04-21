США не будут участвовать в эвакуации населения из Мариуполя

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США не планируют участвовать в эвакуации мирного украинского населения из Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Пентагона, Америка не будет присутствовать для этого ни на земле, ни в воздухе.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, оставшиеся группы националистов укрылись на территории "Азовстали". Шойгу добавил, что при освобождении города ВС РФ делали все возможное, чтобы сохранить жизни мирным жителям.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что союзники НАТО могут принять участите в эвакуации мирных жителей и военных из Мариуполя. По ее словам, это станет возможно, если соответствующее разрешение даст Россия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

