Бывший советник Гайдара рекомендовал НАТО бомбить города РФ

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НАТО необходимо превентивно бомбить российские города, дабы убедиться, что Владимир Путин не применит химическое или ядерное оружие. Такое заявление сделал бывший советник Егора Гайдара, шведский дипломат и специалист по российской и украинской экономике Андерс Ослунд.

В своем Twitter он дал ряд советов Альянсу по дальнейшим действиям. В частности, Ослунд написал, что НАТО необходимо побыстрее направить Украине все оружие, какое он сможет.

По его словам, Альянсу также следует открыть черноморские порты Украины для нормального судоходства.

Ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что спецоперация России на Украине идет по плану. По его словам, она завершится, когда будут выполнены поставленные задачи. Он отметил, что речь идет о защите мирного населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранении угроз РФ, которые исходили с территории Украины из-за ее освоения странами НАТО.

