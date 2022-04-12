В МО РФ создали первый реабилитационный центр для участников спецоперации на Украине

В Минобороны создали первый реабилитационный центр для участников спецоперации на Украине. Он заработал в Москве в филиале госпиталя Вишневского. Раненые военные смогут проходить там обучение и подготовку к новому виду служебной деятельности.

Замминистра обороны Николай Панков отметил, что всем пациентам центра достанется воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны Роcсии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.