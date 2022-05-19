СК РФ открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов

Следственный комитет России открыл три специальных пункта в городе Брянка Луганской народной республики. Там собирают показания граждан, которые пострадали при обстрелах со стороны украинских войск.

Пункты расположены в местной администрации, а также в общежитиях, где разместили граждан, уехавших из зоны боевых действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.