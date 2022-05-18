Метро Москвы отзывает иск о защите деловой репутации против члена СПЧ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский метрополитен отзывает иск о защите деловой репутации на сумму 5,5 миллиона рублей против члена СПЧ Игоря Ашманова после его ошибочных заявлений о Face Pay, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В ходе выяснения обстоятельств дела Игорь Ашманов подтвердил, что достоверность публикации в социальной сети, на которую он ссылается в своей статье, не была проверена лично Игорем, он не преследовал цели опорочить деловую репутацию ГУП "Московский метрополитен" и не имеет оснований для утверждения, что ГУП "Московский метрополитен" использует сервис Face Pay в нарушение законодательства Российский Федерации", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что после признания Ашмановым некорректности своих слов было подписано мировое соглашение.

В пресс-службе столичной подземки подчеркнули, что система Face Pay не используется и никогда не использовалась для выставления штрафов пассажирам за отсутствие масок. Также неверно говорить о передаче третьим лицам личных данных пользователей.

Столичный метрополитен в январе текущего года подал в суд иск о защите деловой репутации на члена СПЧ Игоря Ашманова в связи с публикацией им статьи с некорректными утверждениями об использовании предприятием Face Pay для привлечения к административной ответственности пассажиров без масок в период действия в столице масочного режима.

Система Face Pay заработала на всех станциях метро Москвы 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

В апреле стало известно, что Дептранс Москвы запустит тест-драйв системы Face Pay среди пассажиров наземного транспорта.

Для этого департамент набрал более 400 тестировщиков.

