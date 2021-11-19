Собянин положительно оценил эффект от нерабочих дней в Москве

Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни оказали положительный эффект на эпидемиологические показатели по коронавирусу в Москве.

По словам мэра, резко снизился показатель заболеваемости, причем эффект от принятых мер сохраняется и сейчас.

"Если сравнивать четверговые показатели, которые были на этой неделе, и 2–3 недели назад, когда мы видели пики заболеваемости. Заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза, и мы видим это по резкому снижению заболеваемости и по другим показателям", – сказал Собянин.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, полный курс вакцинации в Москве прошли более пяти с половиной миллионов человек. Коллективный иммунитет в столице составляет 67%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.